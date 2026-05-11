Ronaldo mot Benzema, sesongavgjørende Riyadh-derby mellom Al-Nassr og Al-Hilal finner sted på tirsdag

Saudi Pro League er i ferd med å avsluttes, og tirsdag 12. mai kl. 20:00 CEST, 19:00 BST, vil en avgjørende kamp finne sted mellom Al-Nassr og Al-Hilal, kjent som Riyadh-derbyet.

Hvis Al-Nassr vinner, vil Cristiano Ronaldo vinne den saudiske ligaen for første gang siden han kom med i turneringen i 2023, og laget vil vinne sin første ligatittel siden 2019. Hvis Al-Hilal vinner, kan de snu situasjonen og fullføre et fantastisk comeback hvis de vinner de to gjenværende kampene, uansett om Nassr vinner sin andre gjenværende kamp. Al-Hilal vil også vinne 20 ligatitler i Saudi-Arabia, mot Al-Nassrs 10 ligatitler ... mens Karim Benzema, Ronaldos tidligere lagkamerat i Real Madrid, vil vinne den saudiske proffligaen to ganger på rad, etter å ha spilt forrige sesong for Al-Ittihad.

For øyeblikket leder Al-Nassr med 82 poeng, etter å ha vunnet alle kampene unntatt fem (én uavgjort, fire tap). Al-Hilal ligger på andreplass med 77 poeng, etter åtte uavgjorte kamper, men fortsatt ubeseiret, og med en kamp i hånden. Al-Nassr kan komme opp i 87 poeng hvis de vinner de to kommende kampene mot Al-Hilal i morgen og Damac 21. mai.

Men Al-Hilal kan vinne 89 poeng hvis de vinner alle de gjenstående kampene: Nassr på tirsdag, Neom 16. mai og Al Fayha 21. mai.