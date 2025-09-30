Ronaldo mot Rooney? Tidligere lagkamerater oppfordres til å gå inn i bokseringen for en "global begivenhet"

HQ

Wayne Rooney har blitt fortalt at en boksekamp med hans tidligere lagkamerat i Manchester United, Cristiano Ronaldo, kan bli en "global begivenhet". Malik Scott, tidligere trener for Deontay Wilder, foreslo ideen, og sa at paringen av to fotballikoner i ringen ville skape oppmerksomhet verden over.

Rooney (39) har lagt opp som fotballspiller og jobber nå som ekspert etter en kort periode som manager, mens Ronaldo (40) fortsetter å spille profesjonelt for det saudiske laget Al-Nassr. Begge mennene er kjente fans av boksing, og Ronaldo har tidligere innrømmet at han foretrekker å se kampsport fremfor fotball på TV.

Scott fortalte CanadaCasino: "Cristiano Ronaldo vs. Wayne Rooney vil få flere øyne på boksing, og jeg er helt for det. Hver gang boksing får mer oppmerksomhet, er det bra. Jeg vil at folk skal nyte opptoget, ikke bare kritisere det. Det ville vært en global begivenhet, for dette er navn på høyt nivå som ville trukket enorme tilskuertall."

De to hadde et berømt sammenstøt under kvartfinalen i VM i 2006, da Ronaldo ble beskyldt for å ha påvirket Rooneys røde kort i en kamp England til slutt tapte på straffer mot Portugal. Til tross for tidligere spenninger har Rooney nylig snakket varmt om sin tidligere lagkamerat.

"Folk tror jeg hater ham, men jeg elsker ham. Jeg synes han er et absolutt geni", sa Rooney til podcasten Rio Ferdinand Presents. "Jeg elsker Cristiano og å spille med ham. Jeg tror ikke folk innser hvor nære vi faktisk var."

Rooney og Ronaldo delte fem år i Manchester United mellom 2004 og 2009, og vant tre Premier League-titler og et Champions League-trofé under Sir Alex Ferguson. I mellomtiden har Rooney også blitt utfordret til en boksekamp av den tidligere Premier League-keeperen Paddy Kenny, noe som viser at de tidligere spillerne ikke viker unna tanken på å gå i ringen.