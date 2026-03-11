Ronda Rousey kritiserer UFC for å ikke betale rettferdig: "Et av de verste stedene å gå"

HQ

Ronda Rousey har rast ut mot UFC, og anklager kampsportarrangøren for ikke å betale nok til utøverne sine. "Det pleide å være slik at UFC var det beste stedet du kunne komme i kampsport for å tjene til livets opphold og få rettferdig betalt. Nå er det et av de verste stedene å gå."

Rousey, 39, ble den første kvinnen som signerte med UFC i 2012, og ble ubeseiret i seks kamper. Hun tapte for Holly Holm i 2015, noe som påvirket henne mentalt, og hun kom aldri tilbake til UFC, men begynte i WWE og andre uavhengige wrestlingkretser. Kampen mot Gina Carano i Los Angeles 16. mai blir hennes første MMA-kamp siden tapet i 2015 (det blir også Caranos første MMA-kamp siden 2009).

Rousey kritiserte UFC på et mediearrangement før kampen mot Carano, som er produsert av Jake Pauls boksepromotor MVP, og som vil bli strømmet på Netflix. "Mange av dem (fighterne) kan ikke engang forsørge familiene sine. De lever på fattigdomsnivå når de kjemper på heltid. Og dette selskapet har nettopp fått 7,7 milliarder dollar. De tenker på neste kvartal. De tenker på aksjonærene", sa Rousey (via Reuters). Jake Paul la til at "UFC er døende, og MVP er her for å ta over".

Francis Ngannou, som selv er tidligere UFC-mester, sa seg enig med Rousey på medietreffet. "Vi er ikke ansatte. Vi er uavhengige entreprenører, og vi bør kunne få det vi fortjener". Ngannou skal bokse mot Philipe Lins i co-main event før kampen mellom Rousey og Carano.