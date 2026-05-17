Ronda Rousey underkaster Gina Carano på 15 sekunder i MMA-comeback: full kamp som etterlot blandede reaksjoner

Den etterlengtede kampen mellom Ronda Rousey og Gina Carano, to MMA-legender som aldri falt sammen i tid (Carano var først mellom 2006-2009, Rousey hadde sin topp mellom 2010 og 2016) skjedde endelig i Induit Dome i Los Angeles på lørdag, søndag morgen i Europa, i det første MMA-arrangementet som ble streamet på Netflix.

Selve kampen varte bare i 15 sekunder, og den yngre og mer erfarne Rousey (39 år gammel, 12-2 før kampen, ti år siden forrige kamp) submittet Carano (44 år gammel, 7-1, 17 år siden forrige kamp) med den berømte armbar-bevegelsen som er hennes varemerke, en submission. Klemmen mellom de to varte lenger enn kampen, og Rousey var i tårer og beskrev Carano som sin helt, den eneste personen som kunne ha brakt henne tilbake til MMA.

"Du forandret min verden, og vi forandret verden. Jeg kan aldri betale deg nok tilbake", sa en emosjonell Rousey til en smilende Carano. "Jeg håpet å komme ut så uskadd som mulig, for jeg ville ikke såre henne. Heldigvis var det vakker kampsport, det er det det er, det er en kunstart", la Rousey til, som takket nei til å vende tilbake til kampsport.

Carano sa at hun sannsynligvis vil føle seg "uoppfylt" senere, siden hun ikke fikk sjansen til å vise hva hun hadde jobbet med, "men akkurat nå var det en seier å komme inn i buret. Å komme hit etter 17 år er en seier."

Rousey mot Carano var hovedkampen på MMA-kortet som også inneholdt Francis Ngannou, som vant over Philipe Lins i én runde, og Mike Perry som slo en blodig Nate Diaz.

Reaksjonene fra fansen var blandede, og noen mente at det var rigget, i likhet med tidligere boksearrangementer av Jake Pauls MVP og Netflix, som Paul vs. Anthony Joshua eller Paul vs. Mike Tyson, som tilsynelatende var mer fokusert på skuespillet og narrativet enn på ekte konkurransekamp.

