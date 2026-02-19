Ronda Rousey vil gjennomgå flere medisinske tester enn vanlig på grunn av sin historie med hjernerystelser

HQ

Ronda Rouseys tilbakekomst til MMA etter ti års pause vil bli nøye overvåket av hennes medisinske team, og 39-åringen vil gjennomgå medisinske og nevrologiske tester som vil være mer omfattende enn vanlig, på grunn av hennes lange historie med hjernerystelser, som startet tilbake i judokarrieren, da hun vant bronsemedalje i Beijing i 2008.

Andy Foster, administrerende direktør i California State Athletic Commission, sa til ESPN at Rousey vil gjennomgå mange nevrologiske tester og hjernerystelsestester for å forsikre seg om at hun er frisk, mer enn det som er påkrevd.

De samme ekstra testene vil skje med Carano på grunn av hennes alder (hun fyller 44 år i april) og det faktum at hun ikke har bokset siden 2009. I California kreves det at utøvere over 40 år gjennomgår tester som inkluderer agnetisk resonansangiografi (MRA) og magnetisk resonansavbildning (MRI) av hjernen, elektrokardiogram (EKG), hjertetester, et treningsekokardiogram, nevrokognitive tester, blodprøver, metabolsk panel og en øyeundersøkelse.

Selv om Rousey har gjort karriere innen wrestling, først i WWE og deretter i uavhengige kretser (hun trakk seg tilbake i 2025) siden hun forlot MMA i 2016, er en kamp i mixed martial arts farligere. Men "så lenge disse kvinnene består de medisinske undersøkelsene og består alle de nevrologiske batteriene og gjør de tingene de må gjøre, er det ingenting galt med denne kampen", sa Foster.

Ronday Rousey skal møte et annet MMA-ikon, Gina Carano, for første gang i karrieren (Carana har ikke bokset siden 2009) i mai, i en kamp som vil bli streamet på Netflix.