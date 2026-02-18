Ronda Rousey vs. Gina Carano: dato og alt vi vet etter sjokk kunngjøringen av Netflix

HQ

Netflix kunngjorde mandag en ny kamp som sjokkerte fans av blandet kampsport, fordi det kan diskuteres at to av de største MMA-stjernene gjennom tidene, og kvinnesport som helhet, Gina Carano og Ronda Rousey, vil kjempe om tre måneder, noe som gjør det til første gang de sammenfaller i sporten.

Det markerer deres retur til profesjonell kampsport etter mange år. Rousey, som ble den mest populære utøveren i sporten mellom 2010 og 2016, og som senere ble med i WWE, vender tilbake etter et tiår. Caranos tilbakekomst er enda mer overraskende, ettersom hun la opp fra MMA i 2009 og ikke har kjempet på 17 år.

Carano hadde en suksessrik MMA-karriere med åtte seire og ett tap mellom 2006 og 2009, men etter at hun la opp ble hun mer kjent for sine skuespillerroller i filmer som Fast & Furious 6, Deadpool og ikke minst The Mandalorian... der hun som kjent fikk sparken etter kontroversielle kommentarer.

Rousey, som vant OL-bronse i judo i Beijing i 2008, begynte med MMA i 2010, og Carano og Rousey møttes derfor aldri. Rousey fortsatte å dominere sporten frem til 2015, og var den første kvinnen som ble invitert av UFC. I 2018 ble hun med i WWE frem til 2023, og deretter ble hun med i en uavhengig wrestlingkrets frem til 2025.

Ronda Rousey vs. Gina Carano: tider og hvordan du kan se kampen

Deres lange 10- og 17-årige pause i MMA vil ta slutt om tre måneder: kampen mellom Rousey og Carano vil finne sted lørdag 16. mai og vil bli streamet på Netflix.

Vi vet hvor kampen skal gå, Intuit Dome i Los Angeles, men vi vet fortsatt ikke tidspunktet. Det blir en fem runder à fem minutter, som går som en fjærvektskamp i vektklassen 145 pund, og er profesjonelt sanksjonert under Unified Rules of MMA.

Kampen vil også markere første gang Netflix sender en MMA-kamp, og den første MMA-kampen som arrangeres av Jake Pauls Most Valuable Promotions. Netflix og Paul har allerede brakt noen boksekamper til Netflix, og nå har de "stjålet" comebacket til to av sportens største stjerner fra UFC (Carano bokset aldri for UFC, ettersom de ikke inviterte kvinner på den tiden).

Er du spent på kampen mellom Ronda Rousey og Gina Carano?