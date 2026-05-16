Ronda Rousey vs. Gina Carano: når skal de kjempe i det stjernespekkede Netflix MMA-arrangementet

HQ

En av de største "hva om" i MMA har vært en kamp mellom Gina Carano og Ronda Rousey. De to kampsportutøverne har omdefinert kvinnelig MMA og kampsport, og har blitt store stjerner, men med adskilte karrierer. Carano (7-1, 44 år) kjempet mellom 2006 og 2009, og Rousey (12-2, 39 år), som også vant OL-medalje i judo i 2008, dominerte UFC mellom 2010 og 2016, og ble den første kvinnen som ble invitert av UFC.

Men de to har ikke funnet sammen, og har brukt de siste årene av karrieren på å forfølge andre interesser, som å spille i actionfilmer (Carano i Fast & Furious 6, Deadpool og The Mandalorian; Rousey i Fast & Furious 7, The Expendables 3 eller Mile 22). Rousey har også vært med i WWE og andre wrestlingkretser, mens Carano ikke har gått en profesjonell kamp på 17 år, til tross for at hun fortsatt har kontrakt med UFC.

Denne etterlengtede kampen har ikke blitt organisert av UFC (som Rousey kritiserte for ikke å betale rettferdig for sine fightere), men av Jake Pauls Most Valuable Promotions (MVP), og sendt på Netflix, som også sendte boksekamper, og nå har de "stjålet" comebacket til to av sportens største stjerner fra UFC.

Ronda Rousey vs. Gina Carano: tider og hvordan du kan se kampen

Rousey vs. Carano hovedkort starter på lørdag 16. mai kl. 18 PT / 9 ET. I Europa, det er 3:00 AM CEST, 2:00 AM BST søndag 17. mai. De innledende kampene starter tre timer tidligere enn hovedkortet.

Det blir selvfølgelig mange andre kamper på stevnet. Francis Ngannou vs. Philipe Lins, to veteraner som ikke har gått kamp på nesten to år, og Nate Díaz og Mike Perry, to veteraner som forlot UFC for mange år siden og har jobbet i årevis for å få en kamp, vil være co-main events.

Hvis du bare er interessert i hovedkampen, Rousey vs. Carano, vil den avslutte arrangementet og forventes å bli sendt minst to timer senere enn hovedkortet starter, så kanskje du kan se den kl. 05:00 CEST, 04:00 BST, midt på natten eller tidlig om morgenen på søndag. Det blir fem runder på fem minutter med MMA-hansker på fire gram.

Dette er hele kampkortet:



Ronda Rouse mot Gina Carano



Francis Ngannou mot Philipe Lins



Nate Diaz mot Mike Perry



Salahdine Parnasse mot Kenny Cross



Junior dos Santos mot Robelis Despaigne



Phumi Nkuta mot Adriano Moraes



Jason Jackson mot Jefferson Creighton



Namo Fazil mot Jake Babian



David Mgoyan mot Albert Morales



Aline Pereira mot Jade Masson-Wong



Chris Avila mot Brandon Jenkins



Kampen vil være tilgjengelig for alle Netflix-abonnenter over hele verden, med alle abonnementsplaner. Det vil finne sted på Intuit Dome i Inglewood, California.

Kommer du til å se den historiske kampen mellom Ronda Rousey og Gina Carano?