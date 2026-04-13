Rory McIlroy slår Scheffler med ett slag og blir den fjerde mannen til å forsvare Masters-tittelen

Rory McIlroy ble mester på Augusta National i 2025, og avsluttet dermed en 11 år lang ventetid på å fullføre karrierens Grand Slam i golf, og bare ett år senere tok han tittelen igjen. Den 36 år gamle nordirske golfspilleren ble den fjerde golfspilleren som har vunnet to Masters-titler på rad, etter Jack Nicklaus (1965, 1965), Nick Faldo (1989, 1990) og Tiger Woods (2001, 2002).

"Jeg kan ikke tro at jeg har ventet i 17 år på å få en grønn jakke, og nå får jeg to på rad. Jeg tror all utholdenheten min i denne golfturneringen gjennom årene har begynt å lønne seg", sa McIlroy, som endte på 12 under og slo Scottie Scheffler, som fortsatt er nummer 1 i verden på PGA Tour, med ett slag.

Bak dem endte tre golfere på 10 under: amerikanerne Russell Henley (12. plass på PGA Tour) og Cameron Young (3. plass) og engelske Tyrrell Hatton (31. plass) og Justin Rose (9. plass). Rose, 45 år gammel, hadde som mål å bli den eldste førstegangsvinneren i Masters, men vil fortsette å bære kallenavnet "the nearly man": Han har blitt nummer to tre ganger og vant sist en majortittel i 2013, US Open.