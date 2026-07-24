Rosalía-hyllestkonsert avlyst i Argentina på grunn av «mange hat- og sinnemeldinger

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Kontroversen rundt den spanske sangeren Rosalía i Argentina har ikke avtatt: såret etter tapet i VM-finalen mot Spania blør fortsatt, og da Rosalía kort delte en video av influenceren Mia Khalifa som lyttet til sangen «Las Perlas» fra Rosalías siste album LUX og feiret Argentinas nederlag, kritiserte mange argentinske fans sangeren, ba om boikott og prøvde å få pengene tilbake for de kommende konsertene (Rosalía har fire konserter planlagt i Buenos Aires mellom 1. og 6. august), noe som ikke lenger er mulig.

Og nå, som rapportert av EFE, er en hyllestkonsert i Córdoba, Argentina, som hadde vært planlagt i fire måneder og var satt til torsdag, blitt avlyst «av årsaker utenfor museets organisasjons kontroll og for å beskytte artistene».

Arrangørene, et argentinsk selskap uten tilknytning til den spanske sangeren, hadde forberedt konserten som en hyllest til Rosalías hele karriere, men opplyste at de hadde mottatt «mange hat- og sinnemeldinger».

Ifølge en uttalelse syntes de imidlertid å rettferdiggjøre hatmeldingene som førte til avlysningen av konserten: «Vårt mål har alltid vært å skape forestillinger som hyller musikk og kunst. Vi er også argentinere. Vi er en del av en nasjon der fotball ikke bare er en sport, men en del av vår identitet, vår historie og vår kultur. Derfor forstår vi sinnet, tristheten og skuffelsen».