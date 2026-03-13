Rosamund Pike forteller om hovedrollen i Doom fra 2005: "Det var sannsynligvis en av de verste filmene som noensinne er laget"

Det er lett å glemme hvor mye bedre videospillfilmatiseringer er i dag. Vi tar kanskje serier som Fallout, Arcane, Castlevania og filmer som The Super Mario Bros. Movie og Sonic the Hedgehog for gitt, spesielt når man tenker på noe av det absolutte søppelet som ble sendt ut før i tiden. Hvis du trenger et eksempel på hvor ille det egentlig var før, trenger du bare å se på filmer som Doom fra 2005, den beryktede filmen med Dwayne "The Rock" Johnson da han fremdeles var i ferd med å slå gjennom som actionstjerne.

Hvis det virker som om vi er litt harde når vi snakker om Doom, er det verdt å merke seg at selv en av filmens største stjerner anser filmen som en katastrofe. I podcasten How to Fail with Elizabeth Day (gjengitt av The Independent) nevnte Rosamund Pike hvordan hun trodde filmen ville senke hennes karriere.

"Da jeg laget Stolthet & fordom, og jeg hadde det kjempegøy i maisåkrene i panseret mitt, fikk jeg en telefon om å være med i en actionfranchise. De skulle lage en kinoversjon, en narrativ versjon av videospillet Doom. Og jeg tenkte i panseret mitt, i høyballene mine: "Ja, jeg kan gjøre hva som helst. Jeg kan hoppe på denne høyballen i krinolinen min, så jeg kan helt sikkert dra og drepe noen zombier på Mars.

"Så plutselig er jeg med i denne filmen med The Rock, og jeg innser hvor dårlig rustet jeg er til å være actionstjerne. Det var vekter på settet. Hver gang en pistol ble tatt frem, var den som en hellig relikvie for Doom -fansen. Jeg var utenfor komfortsonen min, utenfor min liga, utenfor min dybde.

"Jeg mener, jeg kunne sannsynligvis ha avsluttet karrieren min. Det var sannsynligvis en av de verste filmene som noensinne er laget. Det var en katastrofe. Man føler at man er heldig som overlevde den."

Pike la ikke fingrene imellom, men kanskje med rette, for i dag har filmen en score på hele 18 % på Rotten Tomatoes' Tomatometer og bare en marginalt bedre Popcornmeter-publikumsscore på 34 %.

