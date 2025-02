Rosamund Pikes Moiraine står overfor sin hittil tøffeste utfordring i den tredje sesongen av The Wheel of Time

HQ

Prime Video Prime Video har for tiden noen store fantasy-satsinger i porteføljen. Den mest profilerte og dyreste er uten tvil The Lord of the Rings: The Rings of Power, men en av de andre som ser ut til å gjøre det ganske bra, er The Wheel of Time. Serien er snart tilbake for sin tredje sesong, og i den anledning er det nå sluppet en trailer som også bekrefter utgivelsesdatoen for de neste episodene.

Traileren viser massevis av fantasy-action med Rosamund Pikes Moiraine Damodred ved roret, mens hun hele tiden kjemper for å beskytte landet og forhindre mørkets fremvekst. Det er et fullstendig sammendrag av hva dette neste kapittelet i serien vil by på, som du kan lese nedenfor, men hvis du bare er nysgjerrig på å høre når The Wheel of Time gjør sin store tilbakekomst, vil du bli glad for å vite at det er nær og satt til 13. mars, så nøyaktig om en måned. Det burde gi fansen god tid til å ta igjen på showet hvis de ikke allerede er det.

Sjekk ut traileren og sammendraget nedenfor.

"I sesong 3, mens truslene mot Lyset mangedobles, legger Moiraine Damodred (Rosamund Pike) og Rand al'Thor (Josha Stradowski) ut på en farefull reise til Aiel Waste for å avdekke den sanne skjebnen til den gjenfødte dragen. Med de forgjettede i hælene og Rands korrumperte krefter som vokser seg sterkere, må Moraine forhindre at dragen blir mørk ... koste hva det koste vil."