Rose Byrne stjeler showet i A24s If I Had Legs I'd Kick You

A24 har presentert en ny titt på en av sine kommende dramafilmer. Filmen, som er kjent som If I Had Legs I'd Kick You, forteller historien om en kvinne som står overfor den ene utfordringen etter den andre i livet sitt, samtidig som hun forsøker å oppdra en ung datter som er rammet av en mystisk sykdom.

Rose Byrne spiller hovedrollen, mens Conan O'Brien og rapperen Asap Rocky er blant birollene. Det ser ut til å bli et ganske tungt og emosjonelt drama som berører ulike temaer mange vil kunne relatere seg til, og Byrne ser ut til å stjele showet som den svært dominerende hovedrolleinnehaveren.

Når det gjelder en fast premieredato for If I Had Legs I'd Kick You, forventes filmen å komme i oktober, selv om en nøyaktig dato ennå ikke er nevnt. Du kan imidlertid se traileren nedenfor for å få et glimt av hva denne filmen vil by på.