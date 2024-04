Rosemary's Baby får en prequel denne høsten

Rosemary's Baby, som av mange regnes som en av tidenes beste skrekkfilmer, får en prequel til høsten. Filmen har tittelen Apartment 7A, er regissert av Natalie Erika James og får premiere eksklusivt på Paramount+.

HQ

Et kort sammendrag for filmen lyder: "Apartment 7A" utspiller seg i New York City i 1965, og forteller historien før den legendariske skrekkklassikeren 'Rosemary's Baby', og utforsker hva som skjedde i leiligheten før Rosemary flyttet inn. Da en ung danserinne som sliter med å komme seg ut av leiligheten får en ødeleggende skade, blir hun dratt inn i mørke krefter når et merkelig, eldre par med gode forbindelser lover henne en sjanse til berømmelse."

"'Apartment 7A' er den perfekte måten å starte Halloween-sesongen på," sier Jeff Grossman, Executive Vice President of Programming hos Paramount+ i en uttalelse i forbindelse med lanseringen av strømmeserien. "Regissør Natalie Erika James og det fantastiske kreative teamet har skapt en skremmende og smart nyinnføring i sjangeren."

I rollelisten finner vi blant andre Julia Garner (Ozark), Dianne Wiest (borgermesteren i Kingstown), Jim Sturgess (Across the Universe) og Kevin McNally (Pirates of the Caribbean).

Dette konseptet er virkelig spennende, men vi håper at kvaliteten er mye sterkere enn Paramounts Pet Sematary-prequel Bloodlines.

Takk, Variety.