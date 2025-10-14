Ross Duffer bekrefter Stranger Things sesong 5 runtimes

HQ

Bedre ta en toalettpause før du gjør deg klar til å binge den siste sesongen av Stranger Things. Den etterlengtede femte sesongen av Netflix' overnaturlige saga slipper sine første episoder neste måned, og medskaperen Ross Duffer har avslørt hvor lange de fire første episodene er.

Som vist på Duffers Instagram, episode en, med tittelen The Crawl, vil løpe i en time og åtte minutter. Det neste kapittelet, The Vanishing of ... er den korteste episoden på 54 minutter, deretter The Turnbow Trap gjør opp for det med en time og seks minutters kjøretid. Til slutt tar det fjerde kapittelet - som heter Sorcerer - hele en time og 23 minutter.

Spilletiden på Stranger Things siste sesong har vist seg å være et omdiskutert tema på nettet. Et blikk på kommentarfeltet til Duffers innlegg viser at noen fans ønsket at showet kunne levere historiene sine i et kortere format, mens andre ønsker enda lengre episoder.

"Vi har ventet i årevis på dette, og episodene er knapt 1 time? Robin sa 8 filmer, dette føles ikke som filmer i det hele tatt 💔 litt skuffet ngl," sa brukeren wtfmohhit.

Likevel, med fire episoder som til sammen utgjør mer enn fire timer med innhold, føles Stranger Things sesong 5 absolutt som om den vil gi oss mye å øse gjennom når vi runder av året. Vi må bare se hvor mye av det enorme budsjettet som er klart å se når vi går gjennom disse filmlengde-episodene.