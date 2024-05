Rotten Tomatoes lister de 100 verste filmene noensinne

HQ

Det er absolutt ingen mangel på virkelig dårlige filmer, og mengden av snublende blockbustere blir større og større år for år. Men hva er de verste kreasjonene, den absolutte bunnen av tønnen? Basert på statistikk fra Rotten Tomatoes, som samler inn anmeldelser fra anmeldere, har vi nå et svar.

Og selv om noen "klassikere" figurerer på listen, har også en håndfull nye filmer tatt plass på den lite tiltalende listen. Blant disse finner vi John Cenas relativt nye Freelance samt lavbudsjettsskrekken Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Kriteriene de har jobbet ut fra, er at en film må ha minst 20 anmeldelser.

Nedenfor finner du de 30 dårligste av de 100 filmene på listen. Perfekt underholdning for en håndfull filmkvelder, synes du ikke?



BALLISTIC: ECKS VS. SEVER (2002)

ONE MISSED CALL (2008)

LEFT BEHIND (2014)

TUSEN ORD (2012)

GOTTI (2018)

PINOCCHIO (2002)

SUPERBABIES: BABY GENIUSES 2 (2004)

GOLD DIGGERS (2003)

DE SISTE DAGENE AV AMERIKANSK KRIMINALITET (2020)

JAWS THE REVENGE (1987)

THE RIDICULOUS 6 (2015)

MØRKE FORBRYTELSER (2016)

STRATTON (2017)

LONDON FIELDS (2018)

NØTTEKNEKKEREN (2010)

TILBAKE TIL DEN BLÅ LAGUNE (1991)

WAGONS EAST! (1994)

PROBLEMBARN (1990)

HYTTEFEBER (2016)

3 STRIKES (2000)

THE DISAPPOINTMENTS ROOM (2016)

REDLINE (2007)

STAYING ALIVE (1983)

SE HVEM SOM SNAKKER NÅ (1993)

HIGHLANDER II: THE QUICKENING (1991)

HOMECOMING (2009)

BOLERO (1984)

PRECIOUS CARGO (2016)

MAX STEEL (2016)

KILLING ME SOFTLY (2002)



Hva er de fem verste filmene etter din mening?