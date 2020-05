RottenTomatoes-brukere kårer Dark til Netflix' beste serie

Du ser på Annonser

Netflix har utgitt mange serier de siste 6-7 årene, etter at de valgte å investere et svimlende beløp i deres originale serier. Det har det kommet et hav av hits ut av, alt fra The Crown til Stranger Things, fra Mindhunter til Ozark, fra House of Cards til The Haunting of Hill House.

Nylig skulle hundretusenvis av brukere på filmsiden RottenTomatoes stemme om hvilken originale Netflix-serie som er best, og de valgte den tyske science fiction-serien Dark som den aller beste. Det ble gitt totalt 2.5 millioner stemmer på tvers av alle seriene. Darks to sesonger hadde en score på 94% fra anmeldere og 94% blant publikum på siden.

Hele avstemningen finner du her, og det stod mellom Black Mirror og Dark i finalen. Her vant Dark overlegent med hele 80% av stemmene.

Black Mirror selv vant over Stranger Things.

Hvilken originale Netflix-serie er din favoritt?