Routine kommer til PC og Xbox i slutten av 2025

Noen spill tar rett og slett lang tid å lage, og det lille teamet hos Lunar Software har forklart at det har tatt ganske lang tid å fullføre deres ambisiøse sci-fi-skrekkspill, Routine.

Men under Gamescom Opening Night Live-pre-showet fikk det endelig en oppdatert spilltrailer, som ikke bare gir oss et oppdatert blikk på spillet, men også et løfte om en utgivelse innen utgangen av året.

Det ser ut til at spillet hopper over PS5 for en Xbox- og PC-utgivelse i "sent 2025", og du kan se traileren nedenfor.