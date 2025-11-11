Rowan Atkinson bytter ut jobben som husvakt med å være skolevaktmester i Man vs. Baby

For noen år siden tok Rowan Atkinson Netflix med storm da han spilte hovedrollen i en serie som ikke hadde noen rett til å bli så populær og vellykket som den ble. Man vs. Bee virket som en latterlig idé på papiret, men i praksis så mange ut til å sette pris på slapstickkomedien som Atkinson har perfeksjonert gjennom årene. Dette førte til at Netflix utvidet ideen, og i desember i år blir dette en realitet.

Etter de første bildene som ble vist, har vi nå en full trailer å kikke på for oppfølgeren kjent som Man vs. Baby. Serien har premiere 11. desember, og Atkinsons Trevor Bingley bytter ut jobben som husvakt med å være vaktmester på en skole, selv om han ikke slipper unna sprø sprell.

Synopsis for serien forklarer: "Etter at en jobb med å passe et høyteknologisk herskapshus endte i katastrofe takket være et irriterende insekt i Man vs Bee, har Trevor Bingley (Rowan Atkinson) forlatt den stressende verdenen som husvakt for det roligere livet som skolevaktmester. Helt til et lukrativt tilbud om å passe en luksuriøs toppleilighet i London over jul blir for fristende til å motstå. Men på skoleårets siste dag, når ingen kommer for å hente Jesusbarnet fra skolens julekrybbe, får Trevor en ny, underdimensjonert og svært uventet følgesvenn. Med en toppleilighet å beskytte og en baby å rape, vil Trevor kunne få den rolige julen han håper på, eller vil festlighetene utvikle seg til kaos?"

Du kan se traileren for serien nedenfor, som utvilsomt vil bli en herlig seeropplevelse for hele familien i julen.