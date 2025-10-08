Rowan Atkinson er tilbake som Trevor Bingley i Man vs. Bee-etterfølgeren

Rowan Atkinson er mest kjent for sin fysiske komikk i den tidløse rollen som Mr. Bean, noe han ikke har tenkt å gi seg med det første. Men skuespilleren har også brukt sin fysiske komedieevne til å utforske andre ideer og prosjekter, det være seg Johnny English eller til og med i den nylige Netflix-serien Man vs. Bee, der han spilte Trevor Bingley.

Den serien var tydeligvis en stor nok suksess, for snart kommer Atkinson tilbake som karakteren i en ny serie. Denne gangen vil Trevors nemesis ikke være et insekt, men snarere et spedbarn, ettersom han skal føre krig mot en baby.

Jepp, Man vs. Baby som den er kjent som, vil debutere på Netflix denne julesesongen, 11. desember for å være nøyaktig. Vi har ennå ikke en trailer eller et offisielt plot-synopsis, men vi har noen få bilder som har blitt delt og som erter hva som kommer. Sjekk dem ut nedenfor.