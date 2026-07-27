Roxette er nødt til å avlyse hele sin nordamerikanske turné

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Det svenske superduoen Roxette trenger neppe noen nærmere presentasjon etter store hits som «It Must Have Been Love», og bandet feirer 40-årsjubileum i 2026. Det er imidlertid ikke den opprinnelige besetningen som opptrer, da Marie Fredriksson tragisk nok gikk bort i 2019 etter å ha kjempet mot en hjernesvulst, og siden 2024 har den svenske sangeren Lena Philipsson tatt over.

Hun har blitt varmt mottatt, og i år la bandet ut på en 40-årsjubileumsturné 2026, som skulle ta dem til Canada og USA. Men... det blir ikke noe av. Alle de 14 konsertene er nå avlyst, og på Instagram skriver bandet: «Denne beslutningen ble tatt av Live Nation USA, som sannsynligvis baserte seg på egne beregninger.»

Bandet håper likevel å kunne spille for fansen i Nord-Amerika, men det blir dessverre ingen 40-årsjubileumsfeiring.