Roxette er nødt til å avlyse hele sin nordamerikanske turné
De håper fortsatt å kunne spille i USA og Canada på et senere tidspunkt, men dessverre er ingenting bekreftet ennå.
Det svenske superduoen Roxette trenger neppe noen nærmere presentasjon etter store hits som «It Must Have Been Love», og bandet feirer 40-årsjubileum i 2026. Det er imidlertid ikke den opprinnelige besetningen som opptrer, da Marie Fredriksson tragisk nok gikk bort i 2019 etter å ha kjempet mot en hjernesvulst, og siden 2024 har den svenske sangeren Lena Philipsson tatt over.
Hun har blitt varmt mottatt, og i år la bandet ut på en 40-årsjubileumsturné 2026, som skulle ta dem til Canada og USA. Men... det blir ikke noe av. Alle de 14 konsertene er nå avlyst, og på Instagram skriver bandet: «Denne beslutningen ble tatt av Live Nation USA, som sannsynligvis baserte seg på egne beregninger.»
Bandet håper likevel å kunne spille for fansen i Nord-Amerika, men det blir dessverre ingen 40-årsjubileumsfeiring.