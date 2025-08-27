Roxie Richter og Lucas Lee er med i rollebesetningen i Scott Pilgrim EX

Scott Pilgrim EX Scott Pilgrim har avslørt to nye karakterer i form av Lucas Lee og Roxie Richter. Du kjenner kanskje til begge figurene som antagonister i de originale Scott Pilgrim-tegneseriene og Edgar Wright-filmen.

Skuespilleren og ninjaen er imidlertid ikke på ondskapens side denne gangen, da de skal slå seg sammen med Scott og Ramona for å stoppe en verdensødeleggende hendelse forårsaket av demoner, veganere og roboter. Historien til Scott Pilgrim EX ble laget sammen med skaperen av IP-en, Bryan Lee O'Malley, og er akkurat så herlig sprø som man kunne forvente.

Lucas Lee er en litt treg karakter, men han har skikkelig trøkk og kan tilkalle stuntdoublene sine for å bedøve alle fiendene på skjermen. Roxie Richter har stor rekkevidde med sverdet sitt og kan forsvinne i en røyksky på et øyeblikk.

Scott Pilgrim EX kommer i 2026 til Xbox Series X/S, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch og PC. Hold utkikk etter inntrykkene våre fra Gamescom.