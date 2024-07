Kabal møter den franske revolusjonen i et sjarmerende lite spill der du slår ihjel både tid og kongelige. Akkurat når du tror du har sett alt, har spillindustrien en evne til å trekke en kanin opp av hatten. Det skjedde for noen år siden med Vampire Survivors, og det skjedde tidligere i år med Balatro. Sistnevnte spill var basert på poker, og brukte det populære kortspillet som utgangspunkt for en vill tornado av en skurkaktig type. Royal Card Clash fra den danske utvikleren Gearhead Games er ikke fullt så ambisiøst, og det forsøker ikke å revolusjonere noe som helst - i hvert fall ikke i konvensjonell forstand.

Royal Card Clash Men det har massevis av revolusjonerende energi, for kort fortalt handler det om å ta ned de kongelige. Spillet er en moderne versjon av kabal som spilles med en standard kortstokk på 52 kort. De tolv billedkortene er delt inn i tre kolonner. Ved å trekke og spille tallkortene kan du gradvis tømme dem for liv (konger har 25, damer 20 og knekter 15), og når de når null, elimineres de, og neste kort i rekken tar deres plass. Dette er ikke dart, så du trenger ikke å treffe nøyaktig null, men dødsstøtet må leveres med et kort i samme farge som billedkortet du prøver å beseire.

Du trekker tre kort om gangen, og siden det ikke er noen tidsbegrensning, er den taktiske dimensjonen basert på å fordele kortenes respektive skade på en fornuftig måte. Siden det bare brukes én kortstokk per spill, kan du også telle kort og planlegge strategisk. Jeg gjorde ikke (les: kunne ikke) dette, men det er fornuftig å i det minste holde oversikt over hvor mange ess som fortsatt er i kortstokken, ettersom disse automatisk sender de kongelige ned til 1 liv. Det er også lurt å benytte seg av avleggsbunken, da du kan lagre et kort her for senere bruk.

For å holde oss til terminologien, så er denne revolusjonen helt klart borgerlig og ikke sosialistisk. De kongelige blir kanskje skyllet ut, men kapitalismen går ikke samme vei. Jeg spilte gratis på mobil (en Steam-versjon er også tilgjengelig), og her kan man se på reklame for å få opptil tre omstokkinger per spill, eller til og med en gang per spill få et ekstra kort. En slik inntektsgenerering er rettferdig, ettersom den ikke ødelegger spillbalansen i utgangspunktet, og for den rimelige prisen av £2.49/2.99€ kan du "jukse" uten å måtte se på reklame for Temu og Last War: Survival Game.

Uansett om du investerer tid og/eller penger, er Royal Card Clash et koselig lite tidsfordriv. Den pikselerte grafikken er sjarmerende, og jeg liker spesielt godt at ansiktskortene har små animasjoner på tomgang. Lydsporet er riktignok litt monotont med bare én låt som går i loop, men dette er nok uansett et av de spillene du spiller uten lyd mens du sitter på toget eller mens partneren din ser på TV. Det mangler progresjon utover muligheten til å låse opp nye vanskelighetsgrader, og en valgfri tidsbegrensning eller noe i den duren kunne kanskje ha gitt litt mer dybde til opplevelsen.

Kabal for Windows var et av de mest spilte spillene i mange år, og før sosiale medier og netthandel skal det ha hemmet produktiviteten på mangt et kontor. Jeg tviler på at Royal Card Clash vil oppnå samme effekt, men hvis du er ute etter litt enkel underholdning på pendler- eller ferieturen, er det absolutt verdt en nedlasting.

