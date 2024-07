Royal Mail markerer 50 år med Dungeons & Dragons med en begrenset frimerkesamling

HQ

Vi har blitt ganske vant til at Royal Mail og Royal Mint lager spesialutgaver av frimerker og mynter for å markere jubileer og milepæler. Det er nettopp dette som skjer for Dungeons & Dragons også.

Royal Mail har gått sammen med Wizards of the Coast for å lage en begrenset samling frimerker med DnD-tema for å markere 50 år med tabletop-fantasy. Samlingen består av 14 unike frimerker, alle skapt og illustrert av den britiske kunstneren og DnD-veteranen Wayne Reynolds. 11 av dem er helt nye og aldri før viste bilder som er spesialbestilt for dette settet.

Vi har fått vite at åtte av frimerkene viser monstre fra DnD, blant annet Red Dragon, Owlbear, Vecna, Gelatinous Cube, Mind Flayer, Mimic, Displacer Beast, og Beholder. Fire av disse frimerkene har også en effekt som vises når man lyser på dem med ultrafiolett lys. Fire viser DnD-logoen, og fire viser en grafikk relatert til det aktuelle monsteret. De øvrige seks frimerkene viser helter, for eksempel Tiefling Rogue, Human Bard, Halfling Cleric, Elf Fighter, Dwarf Paladin og Dragonborn Wizard.

Settet kan forhåndsbestilles i dag og kommer i vanlig salg 25. juli for £ 24,40.

