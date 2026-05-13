Røyk fra Inter Milans Coppa-seier fyrverkeri fører til forsinkelse i tenniskampen mellom Jódar-Darderi

Onsdag kveld vant Inter Milan Coppa Italia-finalen mot Lazio med 2-0 på Stadio Olimpico i Roma. Feiringen inkluderte fyrverkeri ... som på grunn av vinden involverte Foro Italico, som ligger knappe 300 meter unna, der en tenniskamp fra Italian Open, med den lokale spilleren Luciano Darderi og tenåringsstjernen Rafael Jódar, ble spilt.

Kampen var 6-5, 15-0, med Jódar i ledelsen, men Darderi servet for en tie-break i første sett, som var over en time lang før pausen. Men røyken ble så tykk at Darderi nektet å spille, og det elektroniske dommersystemet, haw-keye, fungerte ikke, så kampen ble stoppet på grunn av en "Smoke Delay", noe som (så vidt vi vet) aldri hadde skjedd før i tennis.

Etter ti eller femten minutters venting begynte spillerne å slå ballen for å teste systemet. Til slutt forsvant røyken, og Darderi vant første sett i tie-break.