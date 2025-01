Røyking av bare én sigarett reduserer forventet levealder med 20 minutter

HQ

En ny britisk studie fra University College London avslører sjokkerende nyheter: Hver sigarett som røykes, reduserer forventet levealder med 20 minutter i gjennomsnitt. Forskningen, som er basert på data fra britiske røykere, tyder på at det å røyke én pakke om dagen kan koste deg nesten sju timer av livet hver eneste dag. For kvinner tar hver sigarett omtrent 22 minutter, mens det for menn er 17 minutter. Men det finnes håp. Røykeslutt kan reversere noe av denne skaden, spesielt hvis det gjøres tidlig. Forskere har bemerket at selv om det å slutte i eldre alder ikke vil gjenopprette den tapte tiden, vil det forhindre ytterligere skade, noe som gjør det til den beste beslutningen for å forlenge livet ditt. Så uansett når du slutter å røyke, vil du fortsatt leve lenger enn om du hadde fortsatt å røyke.

Hva synes du om disse tallene?

