RTX 50-serien: Bør du vente med å kjøpe et for å bygge en ny PC?

Hvis du er en PC-bygger eller bare en PC-spillentusiast, venter du alltid. Om bare noen få måneder er det forventet at RAM-prisene vil falle. Å, ikke kjøp nå, det er mangel på dette, eller prisene på det er latterlige, eller - den mest fristende grunnen til å vente med oppgraderingen av alle - det kommer en ny generasjon grafikkort.

Nvidia har nettopp avduket de etterlengtede grafikkortene i 50-serien, og selv om de kan skryte av mange store tall, er du ikke sikker på hva alt dette betyr, og hvis du vil vite om det er verdt å vente med å kjempe mot robotene når forhåndsbestillingene og salget starter, så fortsett å lese, for vi skal se nærmere på hvordan disse kortene kan påvirke spillytelsen din.

Som forventet kom Nvidia svingende ut med 50-serien. Mens 40- og 20-serien ikke ble like godt mottatt, ser det ut til at de oddetallsgenerasjonene av kort ofte er de enestående hitene. Flaggskipmodellen, 5090, er ikke designet for hverdagsspilleren, men når du tar en titt på spesifikasjonene, ser du hvor beistete det er. 21 760 CUDA-kjerner klokket til 2,01 GHz med en boost-klokke på 2,41 GHz, hele 32 GB GDDR7-minne og et 512-biters bredt minnegrensesnitt. Selvfølgelig betaler du prisen både bokstavelig talt og i strømforbruk for denne GPU-en til $1999, men det viser hvor langt vi har kommet innen databehandling.

5080, 5070 Ti og 5070 kommer til å være av mye mer interesse for noen som bare ønsker å spille spill. Som nevnt vil vi ikke gå over de individuelle tallene for hvert kort, men prisene er ikke så heftige som vi hadde fryktet. RTX 5070 til 549 dollar kommer sannsynligvis til å bli utsolgt så snart det er utgitt, men prispunktet føles ganske akseptabelt, spesielt med slagordet om at det tilbyr 4090 nivåer av ytelse.

Måten 5070 kan oppnå en slik bragd på, er i stor grad ned til AI, teknologien som Nvidia dyppet tåen i med 40-serien og nå har dykket inn i med begge føttene. RTX 50-serien introduserer AI til skyggeleggere med RTX Neural Face, økt bildefrekvens med DLSS 4 og til og med autonome spillfigurer laget ved hjelp av AI. Alt dette høres veldig imponerende ut, men er det noe du vil ha?

Fra nå av kommer disse kortene til å bli utrolig etterspurt, og det er usannsynlig at du finner et til veiledende pris, da du sannsynligvis må gå til andre produsenter med en høyere pris. Ytelsen og AI-funksjonene kommer til å styrke 50-serien til sterke ytelsesnivåer, men hvis du venter med å oppgradere til du kan få tak i et, kan det være lurt å bare trykke på avtrekkeren, for selv om disse kortene har blitt avslørt, og til og med vil være i bærbare datamaskiner i mars og april, kan det ta mye lenger tid å få tak i et for ditt neste bygg.

Det er også det faktum at noen, ikke alle funksjonene som er tilgjengelige i 50-serien, kommer til 40-serien i fremtidige oppdateringer. I USA, der forventede tariffer kan føre til at prisen på GPUer og andre PC-deler stiger, kan det være på tide å slå til nå. Det finnes ikke noe perfekt tidspunkt å bygge en datamaskin på, men det betyr samtidig at hver dag er den beste dagen å bygge en. Det har selvfølgelig vært både dårligere og bedre tider for å bygge PC-er. Vi husker alle hvor høye prisene var under covid-19, men i en bransje der det alltid er noe nytt, alltid den neste store tingen å vente på, er det opp til deg når du bestemmer deg for å trykke på avtrekkeren. Hvis du vil vente på 50-serien, ser de veldig imponerende ut, men hvis du vil være så informert som mulig, vil du sannsynligvis vente en stund til folk kan komme ut med anmeldelser, benchmarks og mer. Uansett er en ny GPU-generasjon spennende, og dette kan være et av de største gjennombruddene vi har sett innen PC-spill.