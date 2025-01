RTX 5070-kort får massive ytelsesøkninger samtidig som de fortsatt er rimelige

HQ

Akkurat som sine større søsken, ser RTX 5070-kortene ut til å gi en sunn ytelsesforbedring i forhold til RTX 4000 Series -motstykket, og det er dobbelt eller mer ytelse ifølge Nvidia.

Mens prisene har hoppet opp, har mye ny maskinvare og teknologi blitt pakket inn i kortene, inkludert muligheten til å bruke DLSS 4 som introduserer 3x rammegenerering og en etterlengtet ny to-slot-design.

Spesifikasjonene er på overflaten ikke så mye forskjellig fra RTX 4000 Series, men all større maskinvare har hatt et generasjonsskifte, kombinert med ny AI- og Neural -maskinvare som muliggjør nevrale nyanser og mye forbedret oppskalering, samtidig som bildetroskapen for oppskalerte og genererte rammer forbedres. Dette har totalt sett gitt RTX 5000 Series en 2x forbedring i forhold til forrige generasjons kort.

Ytelsen mangler dessverre faktiske FPS-tall, men grafikken nedenfor bør gi en grov idé :

RTX 5070 TI og dens 8960 CUDA-kjerner øker til 2,45 Ghz, med den normale RTX 5070 som treffer 5,51 Ghz, men den mangler 4 GB GDDR7 RAM, ned til 12 fra 16, og "bare" 6144 CUDA-kjerner. Effektiviteten har også blitt betydelig forbedret, 250 watt for RTX 5070, så et eller annet sted må Nvidia ha gjort mye optimalisering.

Lanseringen er neste måned, med RTX 5070 til €650, og RTX 5070 TI til €880. Vi forventer at disse kortene blir de nye kongene av 1440p-spill, spesielt med DLSS 4 som hjelper i de dårlig optimaliserte spillene der selv 16 GB VRAM ikke er nok.