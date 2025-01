RTX 5090 vil tømme lommeboken din, men gi dobbelt så høy ytelse som RTX 4090

HQ

Mens de fleste hadde fryktet en prisøkning, vil den nye RTX 5090 bli utgitt til $ 2,000, eller mer enn € 2,200, og vil være tilgjengelig for kjøp 30. januar. Dette blir enda tristere av det faktum at Nvidias Founder Edition -kort vanligvis er det billigste alternativet, men også ekstremt begrenset, så prisene vil mest sannsynlig være nær og over € 2,500 for tredjepartskort.

Kortet er, som alt i det siste, proppet med AI og nevralbasert teknologi, med en forklaring på dette gitt av Jensen Huang, grunnlegger og administrerende direktør i Nvidia, som følger: "Blackwell, AI-motoren, har ankommet for PC-spillere, utviklere og kreative. Blackwell kombinerer AI-drevet neural gjengivelse og strålesporing, og er den mest betydningsfulle nyvinningen innen datagrafikk siden vi introduserte programmerbar skyggelegging for 25 år siden."

RTX 5090 har 92 milliarder transistorer, noe som gir over 3 352 billioner AI-operasjoner per sekund (TOPS). Nvidia har som vanlig gitt oss en samling tall som vi kan sammenligne, men som med alt annet innen teknologi, må vi verifisere disse tallene uavhengig når det er mulig.

Så, hva får du? Mye, faktisk. Nvidia lover dobbelt så høy ytelse fra 32 GB VRAM, og du får endelig bruke PCIe 5.0-sporet slik det er tiltenkt. Den bruker også DLSS 4 med generering av flere bilder, i stedet for å lage ett bilde hver gang, og den kan nå generere tre ut av løse luften, noe som forbedrer FPS betraktelig. Med transformatorbasert DLSS Ray Reconstruction (det kalles "transformatormodell", og nei, ingen Autobots ble skadet i produksjonen) og forbedret Super Resolution, har ghosting blitt redusert, anti-aliasing forbedret og stabiliteten forbedret i følge Nvidia. Mens hele 75 spill støttes ved utgivelsen, ser det ikke ut til at DLSS 4 er kompatibelt med RTX 40 Series kort eller eldre.

De fullstendige spesifikasjonene kan sees på bildet nedenfor:

Det er også bemerkelsesverdig at Nvidia ser ut til å gå tilbake til to-slot-formatet, og mens RTX 5090 har hatt en massiv prisøkning, blir de billigere kortene mindre rammet av prisøkninger.

I tillegg er AI nå integrert i de programmerbare skyggeleggerne som bruker det nye RTX Neural Shaders -systemet, noe som ytterligere gir oss grafikk i filmkvalitet ifølge Nvidia. Et eget system for ansikter er også implementert.