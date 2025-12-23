RTXs Raytheon sikrer seg en Patriot-missilavtale med Spania verdt 1,7 milliarder dollar

HQ

Raytheon Technologies, en enhet i det amerikanske forsvarskonsernet RTX, har vunnet en kontrakt på 1,7 milliarder dollar for å forsyne Spania med fire Patriot luft- og missilforsvarssystemer, opplyser selskapet tirsdag.

Patriot-systemet, som er utviklet av Raytheon, er en mobil overflate-til-luft-forsvarsplattform som er designet for å oppdage, spore og avskjære fly, droner og ballistiske missiler. Det er den amerikanske hærens primære luftvernsystem og er utplassert over hele verden, blant annet i Europa, Midtøsten og det indo-pacifiske området.

Om avtalen:

Som en del av avtalen skal Raytheon samarbeide med spanske forsvarsbedrifter, blant annet Sener, som skal levere nøkkelkomponenter, inkludert det elektromekaniske kontrollsystemet til avskjæringsmissilet GEM-T.

Patriot-systemene anses som svært effektive mot missil- og flytrusler, selv om analytikere påpeker at de er kostbare i drift. Et enkelt Patriot-batteri kan koste mer enn én milliard dollar, mens de enkelte avskjæringsrakettene anslås å koste rundt fire millioner dollar hver.

Avtalen kommer midt i en tid med økende etterspørsel etter luftvernsystemer over hele Europa. Tyskland, Nederland og Romania har alle lagt inn nye Patriot-bestillinger i år, mens USA også har godkjent ytterligere støtte til å vedlikeholde Ukrainas Patriot-systemer.