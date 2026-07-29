Rubber Soul» gjør comeback med 20 tidligere uutgitte Beatles-opptak

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Det er riktignok en god stund siden Beatles la instrumentene på hyllen, og «bare» Paul McCartney (82) og Ringo Starr (85) er fortsatt i live. Nå ser det imidlertid ut til at de har noe nytt på gang, og på deres nettside har de kunngjort at deres klassiske album Rubber Soul skal gis ut på nytt i en remikset versjon.

Hovedattraksjonen er imidlertid helt nytt materiale, bestående av «24 tidlige studioopptak, inkludert 20 tidligere uutgitte innspillinger og tre tidligere uutgitte hjemmedemoer – blant dem tidlige versjoner av ‘Day Tripper’ og ‘We Can Work It Out», pluss «Little Girl», et hittil ukjent utkast til en sang av John Lennon som aldri tidligere har blitt utgitt eller engang vært gjenstand for rykter.»

Den nye utgaven kommer ut 2. oktober både på CD og LP, og det vil også være en Blu-ray-utgave tilgjengelig.