Ruben Amorim gir Marcus Rashford en kalddusj: "Han gir ikke maks hver dag"

Marcus Rashford, Manchester United-veteran siden 2015, ser ikke ut til å ha noen stor fremtid i laget under Ruben Amorims ledelse, med mindre noe skjer. Den engelske landslagsspilleren spilte sist med United i en 2-1-seier mot Viktoris Plzen i Europa League. Siden har han ikke blitt kalt inn, og i går, etter 1-0-seieren mot Fulham, fikk den portugisiske manageren spørsmål om hvorfor.

Det virker som om Amorim ikke stoler på Rashford: Han er den best betalte Man United-spilleren, men gjør seg ikke fortjent til plassen sin med arbeid og kompromiss. Faktisk ga han ham et stort slag. "Jeg vil heller sette Vital på laget enn en spiller som ikke gir maksimalt hver dag. Så jeg kommer ikke til å endre på den avdelingen".

Amorims ordvalg overrasket pressen. (Jorge) Vital er den 63 år gamle keepertreneren, noe som betyr at Amorim overhodet ikke har noen intensjon om å gi Rashford en ny sjanse. Han forklarte hvorfor: "Grunnen er treningen, måten jeg ser på hva fotballspillere bør gjøre på trening, i livet, det er hver dag, hver detalj. Så hvis ting ikke forandrer seg, vil jeg ikke forandre meg. Det er den samme situasjonen for alle spillere. Hvis du gjør det maksimale, hvis du gjør de riktige tingene, kan vi bruke alle spillerne".

I mellomtiden holdt Rashford seg unna trøbbel og publiserte en Instagram-story der han gratulerte laget sitt. Ryktene sier at Rashford kan bli lånt ut til FC Barcelona, men det vil avhenge av om Barça-spillerne Eric García og Ansu Fati er villige til å forlate laget. Det er bare én uke igjen før vinterens overgangsmarked avsluttes, og det er tydelig at Rashfords tid i United er over med Amorim ved roret. Denne uken kan bli avgjørende for hans fremtid.