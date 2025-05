Ruben Amorim snakker om fremtiden etter Europa League-fiaskoen

HQ

Manchester United har avsluttet sin dårligste sesong noensinne, med en bunnplassering i Premier League. En Europa League-tittel ville vært mer en illusjon enn en logisk avslutning på sesongen, men det ville ha løftet de røde djevlene og gitt en stor belønning på 100 millioner pund for å styrke laget, i tillegg til å gi dem muligheten til å spille Champions League neste år. Men Tottenham Hotspur vant.

På pressekonferansen etter kampen i Bilbao sa Manchester Uniteds Ruben Amorim, som var presset av en sjelden situasjon (sist gang United ikke deltok i noen europeisk turnering var i 2014-15 etter å ha endt på syvendeplass i Premier League - nå ligger de på 16. plass), at han ikke kom til å snakke om fremtiden sin. Han endte imidlertid opp med å si at han ikke ønsker å slutte, og at han er "veldig trygg på jobben min".

"Jeg er alltid åpen. Hvis styret og fansen føler at jeg ikke er den rette fyren, vil jeg gå inn neste dag uten noen samtale om kompensasjon. Men jeg kommer ikke til å slutte. Jeg er veldig trygg på jobben min. Og som du ser, jeg kommer ikke til å endre noe i måten jeg gjør ting på."

Ifølge BBCs kilder er det fortsatt tillit til Amorim, og planen var, uavhengig av hvordan denne sesongen endte, å gi ham tid til å vurdere troppen skikkelig når sommerens transfermarked kom.