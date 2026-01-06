Ruben Amorims forferdelige ettermæle for Manchester United, i statistikk

HQ

Ruben Amorim fikk i går sparken fra Manchester United, og avsluttet dermed en 14 måneder lang periode (siden han ble hentet fra Sporting CP i november 2024 for å erstatte Erik ten Hag), og avsluttet det som ble beskrevet som et "uholdbart" forhold til klubbens øverste ledelse. Hans ettermæle vil være et av de verste i klubbens historie, og han klarte ikke å snu skuta ... til tross for at han nesten vant en stor tittel, Europa League.

Amorim vant bare 24 av sine 63 kamper med United, en seiersprosent på 38,71 %, noe som er den dårligste seiersprosenten til noen United-manager siden Ralf Rangnicks 37,9 % på 1970-tallet. Til sammenligning hadde mannen han erstattet, Erik ten Hag, en seiersprosent på 54,69 % med dobbelt så mange kamper spilt. 128.

Han var nær en stor suksess i Europa League forrige sesong, men det står i sterk kontrast til Premier League, der Manchester United endte på 15. plass i 2024/25-sesongen, det desidert dårligste resultatet i historien: færrest seire, 11, flest nederlag, 19, og færrest mål, 44. Før det var deres dårligste resultat i Premier League noensinne en åttendeplass sesongen før.

En seier i Europa League-finalen ville ha lettet på smerten, men selv der tapte de 1-0 for Tottenham Hotspur...

Og sesongen 2025/26 startet ikke mye bedre, den dårligste sesongåpningen siden 1992-93, med bare sju poeng på de seks første ligakampene. Totalt tok Amorims United 1,43 poeng per kamp, noe som er det laveste siden Sir Alex Ferguson forlot klubben.

Det gikk litt bedre, og Amorim forlater klubben med United på sjetteplass, men bare tre seire på de siste elleve kampene. Og den kanskje mest miserable dagen i hans periode, tapet mot Grimsby Town i EFL-cupen, et lag fra fjerde divisjon, i august i fjor, skal ha slått rekord som det største økonomiske tapet i engelsk fotballhistorie: Uniteds lagverdi var 257 ganger større enn Grimsbys, ifølge Planet Football.

Nå er spørsmålet om hans erstatter, U18-trener Darren Fletcher, kan forbedre resultatene, ettersom det forventes at han blir værende i rollen ut sesongen, før det søkes etter en ny manager til sommeren.