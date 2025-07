Rubiales vs Hermoso: Skandalen som rystet spansk fotball kommer nå til HBO Max

HQ

Det skulle være en historisk feiring. Spania hadde nettopp vunnet verdensmesterskapet i fotball for kvinner i Sydney i 2023. Men under medaljeseremonien kysset presidenten i det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, spilleren Jenni Hermoso på munnen.

Hendelsen utløste umiddelbare reaksjoner og førte til rettssaker, mediedekning og offentlige protester. Rubiales hevdet at kysset var gjensidig og for å feire. Hermoso uttalte offentlig at hun følte seg ukomfortabel og presset av omgivelsene.

Nesten to år senere lanserer HBO Max Rubiales vs Hermoso: The World Cup Kiss, en dokumentar i to deler som undersøker hvordan hendelsen utløste en bredere samtale om samtykke, maktdynamikk og kjønn i profesjonell idrett.

Dokumentaren følger den velkjente strukturen til nyere HBO Max-dokumentarer som Johnny Depp vs. Amber Heard. Den første episoden er delt i to, og presenterer Rubiales' versjon av hendelsene. Den andre delen skifter fokus til Hermosos perspektiv.

Rubiales vs Hermoso: The World Cup Kiss er nå tilgjengelig for strømming på HBO Max.