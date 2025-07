Rubio bekrefter USAs engasjement for Indo-Stillehavet Utenriksministeren forsøker å dempe regionale bekymringer over tolltariffer under sitt første Asiabesøk.

HQ Siste nytt om USA . USAs utenriksminister Marco Rubio møtte torsdag ledere fra Sørøst-Asia i et forsøk på å bekrefte Washingtons fokus på regionen, samtidig som bekymringene vokser på grunn av de nye høye tollsatsene som USAs president Donald Trump har innført. "Historien om de neste 50 årene vil i stor grad bli skrevet her i denne regionen. Når jeg hører at USA eller verden kan bli distrahert av hendelser i andre deler av verden, vil jeg si at distraksjon er umulig," sa USAs utenriksminister Marco Rubio. Rubio beskrev det indo-stillehavsområdet som sentralt i USAs utenrikspolitikk, men partnere som Japan og Malaysia uttrykte uro over tollsatsene. Hans møter med russiske og potensielt kinesiske motparter understreker en bredere innsats for å balansere diplomatiet i en tid med skiftende allianser.