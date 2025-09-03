Rubio besøker Mexico mens Trump presser på for en tøffere linje mot karteller

HQ

Siste nytt om USA og Mexico . Utenriksminister Marco Rubio har nettopp ankommet Mexico by for sitt første offisielle besøk siden han tiltrådte, samtidig som Washington intensiverer innsatsen mot karteller og ulovlig innvandring.

Hans møter med president Claudia Sheinbaum og andre høytstående embetsmenn skal fokusere på sikkerhetssamarbeid, midt i en tid med økende spenninger på grunn av USAs razziaer og nylige militære aksjoner i Karibia (du kan lese mer om de militære aksjonene her).

Samtalene kommer på bakgrunn av fornyet granskning av den regionale handelsavtalen og bekymring for Kinas innflytelse. Begge sider understreker viktigheten av partnerskap, men uenigheter om taktikk og tollsatser setter forholdet på prøve.