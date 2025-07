Rubio har samtaler med Lavrov i Kuala Lumpur

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Torsdag, i forbindelse med et viktig ASEAN-toppmøte i Kuala Lumpur, møtte USAs utenriksminister Marco Rubio Russlands Sergej Lavrov i det han beskrev som en direkte og nødvendig utveksling.

"Det var en åpenhjertig samtale. Det var en viktig samtale", sa Rubio etter sine 50 minutter lange samtaler med den russiske utenriksministeren under ASEANs utenriksministermøte i Malaysia. "Vi trenger å se et veikart for hvordan denne konflikten kan avsluttes."

Rubio formidlet president Donald Trumps økende misnøye over mangelen på fremgang i arbeidet med å få slutt på krigen i Ukraina, og understreket behovet for en klar vei fremover. Møtet kommer samtidig som de russiske angrepene intensiveres, og Washington vurderer nye sanksjoner.