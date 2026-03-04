Rublev, Medvedev og Khachanov klarer å unnslippe Dubai og er klare for Indian Wells

HQ

Daniil Medvedev, Andrey Rublev og Karen Khachanov, spillerne som var strandet i Dubai etter at luftrommet ble stengt på grunn av konflikten i Midtøsten, har endelig kommet seg til USA, der de etter planen skal spille Indian Wells, som starter med en bye til andre runde, som skal spilles fredag 6. mars. For å komme seg ut av landet tok de et fly fra Oman til Istanbul, og deretter et fly til Los Angeles.

Daniil Medvedev vant Dubai Championships da rivalen Tallon Griekspoor trakk seg før kampen. Rublev tapte i semifinalen mot Griekspoor.

Andre spillere i regionen som fortsatt er strandet, inkluderer Holger Rune og hans mor, Aneke Rune, som sa at den 22 år gamle danske spilleren var veldig redd. Krigen har også ført til forstyrrelser i aktive turneringer, som en ATP Challenger i De forente arabiske emirater, som ble evakuert da det ble hørt eksplosjoner i området.