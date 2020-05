Ruby Rose forlater Batwoman-serien

Du ser på Annonser

CW-serien Batwoman vil få en andre sesong, men produsentene må lete etter en annen som skal spille tittelfiguren, for Ruby Rose har forlatt serien etter bare én sesong.

Den 34 år gamle skuespillerinnen har avslørt i en pressemelding at hun nå forlater rollen:

"I have made the very difficult decision to not return to Batwoman next season. This was not a decision I made lightly as I have the utmost respect for the cast, crew and everyone involved with the show in both Vancouver and in Los Angeles. Thank you to everyone who made season one a success - I am truly grateful."

Det ser ut som at Warner Bros. og CW for øyeblikket holder på med å caste en ny skuespiller til rollen. Det er fortsatt ukjent hvorfor Rose valgte å forlate serien.