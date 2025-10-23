Rue Valley viser frem mer av sitt emosjonelle tidssløyfeeventyr i ny trailer

Emotion Spark Studio og Owlcat Games' kommende narrative rollespill Rue Valley er nesten her. Før det kommer i butikkhyllene den 11. november, har vi fått en ny trailer som viser litt mer av den emosjonelle reisen vi vil møte i Rue Valley.

Hvis du ikke er klar over det, foregår Rue Valley i en tidssløyfe. Du spiller som en mann som sliter med sin mentale helse, og som er omgitt av en rekke karakterer som alle har sine egne problemer. Du kan selv bestemme hvem du vil være og hvordan du vil spille, og du kan definere personligheten til karakteren din i løpet av gjennomspillingen.

I traileren får vi en titt på noen av NPC-ene vi vil møte i Rue Valley, og vi får også et budskap om å ta vare på vår egen mentale helse, ettersom spillet har inngått et samarbeid med Movember. Ta en titt på Galaxies Showcase-traileren nedenfor :