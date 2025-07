HQ

Husker du spill som Banjo-Kazooie og Super Mario 64? Skaperne av Ruffy and the Riverside gjør i hvert fall det, for dette lille 3D-plattformspillet er en hyllest til disse klassiske spillene fra Rare og Nintendo.

Det er ikke mye til historie i Ruffy and the Riverside, men du tar rollen som den lille bjørnen Ruffy, som er "den utvalgte" og har blitt utvalgt til å stoppe skurken Groll fra å ødelegge den ellers så fredelige og vakre verdenen som Ruffy og vennene hans lever i. Nå begir Ruffy seg ut på et eventyr i sju forskjellige områder for å stoppe Groll, som byr på 3D-plattformspill, utforskning av alle kriker og kroker og gåteløsning.

Samtidig som det er en hyllest til de klassiske plattformspillene som ble nevnt innledningsvis, har Ruffy and the Riverside sitt eget ess i ermet. Spillet har en såkalt "swap"-funksjon, som gjør det mulig for spilleren å endre overflaten, det vil si teksturen, på spillets elementer. Dette betyr at overflaten på steiner, trær, vegger og mye mer kan endres.

Dette er en annonse:

La oss ta et enkelt eksempel: Du står ved bredden av en innsjø, og ved siden av deg ligger en stor stein. Ute i sjøen ligger det en liten øy med en kiste som du ønsker å nå. Du kan ikke svømme, så det er ikke mulig å komme seg ut til øya. Løsningen er den nye byttefunksjonen. Den fungerer ved at du holder nede en tast og bruker et "trådkors" til å ta en kopi av overflaten på steinen ved siden av deg. Ved å bruke det samme trådkorset skyter du det deretter ut på vannet, slik at vannet blir til en solid steinoverflate, og du kan "gå på vannet" ut til øya med kisten. Overflaten går imidlertid tilbake til sin opprinnelige form etter kort tid, så du må også vurdere hvordan du skal komme deg tilbake fra øya.

Dette er et enkelt eksempel på hvordan denne byttefunksjonen fungerer, og den brukes naturligvis gjennomgående i spillets gåter, som kan bli ganske kompliserte senere i spillet. Det høres kanskje ganske bra ut i utgangspunktet, og det fungerer også bra det meste av tiden. Problemet er imidlertid at ikke alle flater kan kopieres, og heller ikke alle flater kan byttes (det ville nok være for mye forlangt), så i flere av spillets gåter må man rett og slett prøve seg frem, siden man ikke umiddelbart kan se hvilke flater som kan byttes.

Dette er en annonse:

Et godt eksempel som jeg opplevde i begynnelsen av spillet, var at jeg skulle snakke med en karakter som satt og så på TV på en strand, men han var så oppslukt av TV-en sin at jeg ikke kunne snakke med ham. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte slå av TV-en for å få oppmerksomheten hans, så jeg tenkte at jeg bare kunne slå TV-en i stein eller vann, som ville slå den av - men det kunne jeg ikke. I stedet måtte jeg gjøre noe annet ganske ulogisk (som jeg ikke vil avsløre her), og det tok meg faktisk nesten 45 minutter å finne ut av det.

Spillets gåter kan være litt frustrerende fordi de virker litt låste, da det kan være vanskelig å se når byttefunksjoner kan og ikke kan brukes, så man tyr til eliminasjonsprosessen, men det er bare ikke en morsom måte å løse gåter på. Når det er sagt, er Ruffy and the Riverside et koselig plattformpuslespill av den gamle skolen som låner litt fra klassikerne, men som definitivt har sin egen identitet.

Det var imidlertid et par ting som jeg syntes var veldig vanskelig å ignorere. For det første synes jeg ikke den visuelle stilen er spesielt tiltalende. Det er en slags Paper Mario -klone, med 2D-figurer i en 3D-verden, noe som er helt greit, men jeg likte virkelig ikke karakterdesignet. Ruffy er en veldig irriterende karakter. Alle lydene han lager når han hopper er så irriterende, og jeg orker ikke tomgangsanimasjonen hans når du ikke beveger deg. Jeg vet at dette er veldig personlig, men det var slik jeg følte det, og det ødela faktisk en del av spillet for meg, siden jeg ikke kunne se forbi det.

Hvis du vil se helt objektivt på det, er Ruffy and the Riverside en sjarmerende liten hyllest til de klassiske 3D-puslespillene fra 1990-tallet, og det har et fint ess i ermet i form av byttefunksjonen. Men det er også litt begrensende, og jeg tror det visuelle kan være litt av en hit eller miss for mange.

Hvis du liker klassiske puslespillplattformspill fra gamle dager, bør du ta en titt på Ruffy and the Riverside, for det er et fint lite plattformspill til en ganske rimelig pris på litt over £14, avhengig av hvilken plattform du spiller på. Bare ikke forvent et spill som virkelig pusher sjangeren, selv om det har sitt eget ess i ermet.