Rugby-EM avsluttes denne helgen i Spania, og Georgia sikter mot den niende tittelen på rad

Samme helg som det eksklusive Six Nations-mesterskapet avsluttes (den årlige rugbyturneringen der bare England, Skottland, Wales, Irland, Frankrike og Italia er tillatt), avsluttes også Rugby-EM, med finalekampene som spilles denne helgen i Madrid.

Sju land deltar i denne konkurransen: Belgia, Georgia, Tyskland, Nederland, Portugal, Romania, Spania og Sveits, med fire igjen til finalen som spilles søndag 15. mars.

Romania og Spania spiller først om bronsemedaljen på Butarque Stadium i Leganés, kl. 16.00 norsk tid.

Deretter følger finalen på samme sted, der Leganés fotballklubb holder til, med Georgia og Portugal som spiller kl. 18.45 CET. Georgia er fortsatt hovedfavoritt, etter å ha vunnet de åtte siste utgavene på rad, siden 2018, og 17 mesterskap totalt. Portugal tapte for Georgia i 2024 og har bare vunnet turneringen én gang, i 2004, og Spania tapte også for Georgia i fjor.