Rules of Engagement: The Grey State ønsker å utvikle PvPvE-skytespillsjangeren

Fans av PvPvE-skytespill bør følge nøye med på dagens nyhet, ettersom folkene bak Ring of Elysium har avduket et nytt prosjekt som ønsker å utvikle sjangeren. Kommer fra Tencent -utvikleren, Grey State Studio, dette spillet er kjent som Rules of Engagement: The Grey State, og det er en tittel der spillerne spiller som en disponibel grunt-ansatt for et massivt og hensynsløst selskap som blir bedt om å våge seg inn i et dødelig sinnbøyende rike i et forsøk på å hente verdifulle eiendeler.

Synopsis for spillet forklarer: "I Rules of Engagement går spillerne inn i støvlene til en Strider: en eliteagent som er ansatt av en gåtefull organisasjon for å utforske The Grey State, en ustabil dimensjon fylt med grusomme monstre og fremmede artefakter. Den grå staten er fortsatt en strengt bevart hemmelighet, og Striders våger seg inn i denne nye verdenen ved hjelp av bio-konstruerte skjell som fjernstyres av bevisstheten deres."

The Grey State utviklernes oppfatning er at det er et "horrorvers" som er spekket med skapninger og monstre inspirert av skrekkfilmer, romaner og til og med copypasta fra internett. Med disse truslene for hånden vil målet være å reise inn i dette marerittaktige riket som en av fire tilgjengelige klassealternativer og enten alene eller med to venner, alt for å ruste opp og trygt hente ut for å generere fortjeneste.

I henhold til de fire klassene er disse følgende:



Sledge - en ustoppelig juggernaut som smir en vei med skjold og hammer



Pyro - en kaotisk galning som kontrollerer slagmarken med ild og gass



Phantom - en rask snikmorder som slår til fra skyggene med ekstrem presisjon



En fjerde klasse - vil bli avslørt på et senere tidspunkt



Det er ingen eksakt lanseringsdato for Rules of Engagement ennå, men vi er blitt fortalt at spillet kommer til PC i 2026. Du kan se spilltraileren for prosjektet nedenfor, i tillegg til noen skremmende bilder.