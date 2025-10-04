Rullebanene på München lufthavn stengt igjen på grunn av droneobservasjoner Flyvninger innstilt for andre gang på mindre enn ett døgn.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at München lufthavn ble tvunget til å innstille driften nok en gang etter at ubekreftet droneaktivitet fikk myndighetene til å stenge begge rullebanene fredag kveld. Flytrafikkledelsen stanset avganger og ankomster som en forholdsregel, noe som førte til at innkommende fly ble omdirigert og mange reisende ble sittende fast. Vi fikk også nyheten om at politihelikoptre ble utplassert for å overvåke situasjonen, mens flyene sirklet på avstand i påvente av klarering. Avbruddet kommer etter en lignende hendelse kvelden før, og bidrar til økende bekymring over gjentatte dronerelaterte avbrudd over hele Europa. München, Tyskland - 6. februar 2024: Lufthansa Terminal 2 og MAC Munich Airport Center på München lufthavn (MUC) i Tyskland // Shutterstock