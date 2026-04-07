Rumensk domstol opphever restriksjonene mot Andrew Tate

En rumensk domstol har opphevet alle forebyggende rettslige tiltak mot Andrew Tate og hans bror Tristan Tate, selv om påtalemyndigheten fortsetter å etterforske dem.

Avgjørelsen opphever gjenværende restriksjoner, inkludert obligatoriske politikontroller, og markerer den siste utviklingen i en sak som begynte med arrestasjonen av dem i slutten av 2022. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

Brødrene, som har dobbelt statsborgerskap i USA og Storbritannia, har hele tiden nektet for anklager om blant annet menneskehandel og dannelse av en organisert kriminell gruppe. Deres forsvarere hilste avgjørelsen velkommen, og hevdet at den gjenspeiler svakheter i påtalemyndighetens sak.

Tidligere har en rumensk ankedomstol avvist å sende saken til rettssak og returnert den til påtalemyndigheten etter å ha utelukket deler av bevisene som ble ansett som uakseptable.

Til tross for lettelsene i restriksjonene, er det juridiske presset fortsatt stort. Myndighetene fortsetter en bredere etterforskning som involverer flere mistenkte og påstander, mens en separat arrestordre fra Storbritannia kan føre til utlevering når den rumenske rettssaken er avsluttet.