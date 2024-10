HQ

Bitmap Books har alltid vært det foretrukne forlaget for fans av retrospill. Deres utvalg av pikselperfekte, nostalgidryppende bøker har klart å fange essensen av spillets gylne epoker, og Run N Gun fortsetter den tradisjonen. Hvis du er en fan av fartsfylt, sideskrollende, kulesprutende action, er denne boken et uunnværlig tilskudd til hyllen din. Den hyller ikke bare spillene som definerte run 'n' gun-sjangeren, men dykker også dypt ned i deres historie, kunst og innflytelse.

Sjangeren som definerte en epoke

Hvis du vokste opp på 80- eller 90-tallet, tilbrakte du sannsynligvis utallige timer med å fylle mynter i arkademaskiner eller spille deg gjennom nivåer på konsollen i spill som Contra, Metal Slug eller Gunstar Heroes. For de uinnvidde er run 'n' gun-sjangeren en blanding av plattformspill og skytespill - en kombinasjon av rask action, plattformmekanikk og en god dose kaos. Disse spillene var nådeløse og ofte brutalt harde, men adrenalinkicket fra det perfekte hoppet mens du unngikk en vegg av kuler, gjorde dem uimotståelige.

Run N Gun gjør en strålende jobb med å fange den energien. Fra det livlige omslaget til de omhyggelig oppsatte sidene utstråler boken den pulserende intensiteten som gjorde sjangeren berømt. Bitmap Books er alltid gode på estetikk, og dette er intet unntak. I det øyeblikket du åpner den, blir du slått av bølger av nostalgi, men jo dypere du dykker ned i den, jo mer innser du at dette ikke bare er en samling pene bilder.

Omfattende og tilgjengelig

Boken starter med en velskrevet innledning som slår an tonen. Den anerkjenner det enkle premisset for run 'n' gun-spill, men fremhever raskt dybden og variasjonen som finnes i sjangeren. Det er ikke bare "beveg deg til høyre, skyt skurker". Det er en kunst i spilldesignet, tempoet, vanskelighetsgraden og, selvfølgelig, det visuelle. Bitmap Books klarer denne balansen, og gir kontekst til både erfarne fans og nykommere som kanskje lærer om disse titlene for første gang.

Bokens struktur er enkel å følge, og hver del er dedikert til et bestemt spill eller en bestemt serie. Hvert avsnitt gir en oversikt over spillets historie, utviklernes inspirasjon og hvordan det passet inn i datidens bredere spillandskap. Utvalget som dekkes er imponerende - det er ikke bare de store slagerne som Contra og Metal Slug, men også mindre kjente perler som Cyber-Lip og Alien Soldier. Dette er en ekte feiring av sjangeren, ikke bare en samling av de største hitsene.

Visuals That Hit Like a Spread Shot

La oss være ærlige: Bitmap Books mestrer kunsten å lage lekre spillbøker, og Run N Gun fortsetter den trenden på spektakulært vis. Pikselkunsten i denne boken er ikke bare et tilbakeblikk på fortiden - det er et vitnesbyrd om kreativiteten og håndverket til spillutviklere som har jobbet med svært begrenset teknologi for å skape noe visuelt fantastisk. De høyoppløselige stillbildene av spillene spretter ut av siden, slik at du kan sette pris på detaljene som kanskje ville gått tapt på den gamle CRT-TV-en din.

Det er nesten som et museum å se hvordan disse spillene presenteres. Hvert eneste skjermbilde og hver eneste sprite føles kjærlig kuratert, som om redaktørene sier: "Hei, se på dette! Husker du hvor fantastisk dette var?" Og ja, det var fantastisk. Men enda viktigere, det er fortsatt fantastisk. Når du ser på disse bildene, innser du hvor godt disse spillene har eldet, og Run N Gun yter dem rettferdighet med sin fantastiske presentasjon.

Innsiktsfulle kommentarer og intervjuer

Det som virkelig skiller denne boken fra de andre, er det dype dykket ned i utviklingsprosessen av disse spillene. Bitmap Books har ikke bare satt sammen en haug med skjermbilder og gitt seg med det. De har gått en ekstra mil for å intervjue utviklere, kunstnere og designere som har jobbet med disse ikoniske titlene. Dette gir et sjeldent og fascinerende innblikk i arbeidet bak kulissene for å lage disse elskede spillene. Når man lærer om begrensningene de møtte og hvordan de overvant dem, setter man bare mer pris på sjangeren.

For eksempel er det en fantastisk del om Contra som går utover den beryktede vanskelighetsgraden. Du får vite mer om de tekniske hindringene Konami måtte forsere for å få spillet til å fungere problemfritt på NES, samt de kreative beslutningene som gjorde sjefene så minneverdige. På samme måte avslører intervjuene med utviklerne av Metal Slug den nitide detaljrikdommen som ble lagt ned i spillets animasjon og art direction, og forklarer hvorfor den visuelle stilen er ikonisk den dag i dag.

En herlig tidskapsel

Det som gjør Run N Gun helt spesielt, er at det er mer enn bare et kjærlighetsbrev til en svunnen tid. Det er en tidskapsel som fanger en viktig del av spillhistorien. Mens moderne skytespill har utviklet seg til 3D-monstre med vidstrakte kart og komplekse systemer, minner denne boken oss om sjangerens røtter - der fart, reflekser og et veltimet unnvikende kast var alt som trengtes for å overleve.

Formatet er også leservennlig. Du kan plukke den opp og bla til en hvilken som helst side, suge til deg det visuelle og få en rask historieleksjon, eller du kan lese den fra perm til perm som en Netflix-serie. Enten du gjenopplever barndommen din eller oppdager disse spillene for første gang, har boken noe for enhver smak. Jeg vil også nevne den helt geniale innpakningen fra Bitmap Books. Tykk, lagvis papp med spesielle beskyttelsesbiter for å sikre at bokens kanter forblir skadefrie.

Sluttkonklusjon

Run N Gun er mer enn bare en pen bok - det er et viktig stykke spillhistorie, kjærlig utformet og vakkert presentert. Bitmap Books fortsetter å sette standarden for videospillbøker, og denne er intet unntak. Det er en hyllest til alt som gjorde run 'n' gun-sjangeren så spesiell: farten, kaoset, vanskelighetsgraden og gleden ved å skyte seg gjennom fiender i et pikselert flammehav av herlighet.

Hvis du bare har en smule interesse for retrospill, er denne boken et must. Og hvis du er en innbitt fan av sjangeren? Da har du den sannsynligvis allerede i hylla. Uansett leverer Bitmap Books nok en fulltreffer med Run N Gun.

Run N Gun er tilgjengelig i Bitmap Books Store.