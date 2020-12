Rundt sju Kingsman-filmer til er under planlegging

Du ser på Annonser

Kingsman-universet vokser seg stadig større. Først fikk vi den originale filmen fra regissør og manusforfatter Matthew Vaughn, og senere en oppfølger. Nå får vi en forløper i form av The King's Man, men det er bare den første i en lang rekke av kommende filmer i serien.

I et intervju med Deadline sier Marv Group CEO Zygi Kamasa, som er produksjonsselskapet bak Kingsman, at det er rundt sju filmer til under planlegging.

Han sier også at det er en tv-serie på vei:

"We want to grow the business and the output. We have a Kingsman TV series in the works and there are two-three other franchises that are being developed alongside the Kingsman world."

The King's Man har planlagt premier 12. februar.