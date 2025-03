Rune Factory: Guardians of Azuma Forhåndsvisning - Lovende nok til å være Rune Factory 6

HQ

Rune Factory Rune Factory har vært en relativt ukjent spin-off fra Story of Seasons/Harvest Moon -serien. Hovedserien fra Marvelous, som opprinnelig het Harvest Moon før bruddet mellom Marvelous og Natsume, banet vei for alle de koselige gårdsspillene fra øst (Sakuna: Of Rice and Ruin, Harvestella) eller vest (Stardew Valley, Fae Farm, Tales of the Shire). Rune Factory JRPG, som debuterte på Nintendo DS i 2006, tilførte action-JRPG-elementer til miksen, og siden har det kommet fem utgivelser og flere remakes. Den nyeste utgaven lanseres 30. mai på Nintendo Switch og PC.

Det første du må merke deg er at Rune Factory: Guardians of Azuma ikke er Rune Factory 6, snarere en spin-off. Det bør imidlertid ikke redusere spenningen din om spillet. Faktisk bør det være helt motsatt. Jeg var mildt sagt ikke imponert over Rune Factory 5, som kom ut i Vesten i 2022, men jeg ble positivt overrasket over hvor mye bedre Rune Factory: Guardians of Azuma ser ut til å være, både når det gjelder spillmekanikk (et mye dypere bygge- og simuleringssystem, og mer robust kamp takket være avstandsvåpen) og det visuelle (drastisk forbedret grafikk).

Etter å ha testet spillet har jeg faktisk vanskelig for å forstå hvorfor dette ikke markedsføres som en fullverdig del, selv om det ser ut til at det har mer å gjøre med seriens overordnede plot enn med spillmekanikken, noe som egentlig ikke spiller så stor rolle ettersom hver del har sin egen historie, setting og karakterer. Serien følger alltid tropen med hovedpersonen med hukommelsestap, og det er også tilfelle her, så du bør ikke bekymre deg for mye uansett.

Marvelous

Dette er en annonse:

Marvelous

Det nye Rune Factory foregår i nasjonen Azuma, et sted som er nevnt i spillene, men som du aldri har sett før, med japansk innflytelse i miljø og arkitektur. Hvis du aldri har spilt et Rune Factory -spill før, er det i utgangspunktet et jordbruks- og livssimuleringsspill (du dyrker avlinger, du blir venn med byfolk og til og med romantiserer med dem), men du kan også utforske villmarken, kjempe mot monstre, med sanntidskamper og følge et fantasyplott med monstre, magi, drager og lignende. Det er ikke det dypeste simspillet (i motsetning til Story of Seasons kan du for eksempel ikke eie dyr), og det er ikke det mest komplekse JRPG-spillet, men blandingen av de to sjangrene gir deg en god smak av det beste fra begge verdener: det avslappede i koselige simspill og det spennende i JRPG-eventyret. Det er som å spille to spill i ett.

Den største nyheten i Guardians of Azuma er at simuleringsaspektet har blitt forbedret, og nå kan du, i tillegg til å dyrke avlinger, bokstavelig talt bygge hele byen. Dyrker du nok materialer, kan du bygge vogner, hus, vannmøller, destillerier... Plasser alle typer bygninger langs stier eller vannforekomster, og legg til menneskeskapte eller naturlige dekorasjoner som vil øke noen statistikker. Dette virker begrenset til noen få tomter rundt byen, siden du ikke kan terraforme, men de er store nok til at du kan være kreativ og eksperimentere. Og med flere bygninger og fasiliteter vil det komme flere mennesker: du kan administrere dem, tildele dem jobber basert på deres ferdigheter, med mål om å øke fortjenesten etter hver dag, noe som mest sannsynlig vil gi tilbakemelding til RPG-elementene.

Og ja, jeg har snakket om byer: du vil ha ansvaret for fire byer (vår-, sommer-, høst- og vinterbyer), og du kan til og med sende folk fra den ene byen til den andre. Du har ansvaret for alt: Det handler ikke bare om å gjøre byene penere, men også om å gjøre dem mer effektive og produktive.

Dette er en annonse:

Marvelous

Marvelous

Kampsystemet har også blitt forbedret med tillegg av våpen med rekkevidde, noe som ifølge Marvelous var noe av det fansen hadde etterspurt mest. Nå kan du, i tillegg til sverd, også bruke buer i kampen mot monstre. Vår spilltest var mer fokusert på bygnings- og sim-aspektet enn på kampene: Vi kjempet bare mot den første sjefen i spillet, og det var ganske enkelt, som forventet, men underholdende og tilfredsstillende med en unnvikelsesmekanikk som gjør at vi kan gå til motangrep.

Til slutt er det verdt å ta om grafikken. Det er en stor forbedring i forhold til Rune Factory 5, som så ganske forferdelig ut, med et virkelig tiltalende, fargerikt og lyst utseende, med karakterer og elementer som virkelig dukker opp over akvarellignende bakgrunner. Det er ikke noe oppsiktsvekkende, siden det tydeligvis er skalert slik at det kan kjøre på Nintendo Switch, men det ser veldig fint ut.

Alt ved Rune Factory: Guardians of Azuma fungerer i sin favør, og det ser ut til at Marvelous endelig har oppdaget hvordan et moderne Rune Factory skal se ut og spilles. Og den siste gode nyheten er at vi vil kunne glede oss over det samtidig som japanerne: For første gang vil det ha en verdensomspennende lansering 30. mai 2025, og det vil komme med engelsk, tysk, fransk og spansk lokalisering, med engelsk eller japansk voiceover.