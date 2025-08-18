Rune Factory: Guardians of Azuma har hatt den beste debuten i hele serien, med over 500 000 solgte eksemplarer på to måneder

HQ

Det er klart at hvis du er en utvikler eller utgiver, er det en ganske trygg salgsverdi å satse på å følge lanseringen av en ny konsoll. Men hvis den konsollen også er Nintendo Switch 2, er suksessen til spillet ditt nesten garantert, spesielt hvis du også satser på en global utgivelse, både digital og fysisk. Det er det som har skjedd med Rune Factory: Guardians of Azuma.

Tittelen, som ble utgitt samtidig på Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 og PC 5. juni, har ifølge Marvelous klart å selge 500 000 eksemplarer, noe som gjør det til den beste Rune Factory-utgivelsen noensinne. I følge Gematsusus data, i sammenligningen med forgjengeren Rune factory 5, utgitt i 2021 i Japan (og 2022 for Vesten), klarte ikke dette spillet å nå det salgstallet før i 2025.

Gode nyheter ikke bare for serien som blander JRPG og simulering, men for mange andre titler som håper å ta et stort skritt i sin popularitet og nå mange flere spillere drevet av den gode mottakelsen av Nintendos nye konsoll.

Har du prøvd Rune Factory-serien tidligere, og har du spilt Guardians of Azuma?