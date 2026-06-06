RuneScape: Dragonwilds får fast lanseringsdato i september, og annonserer Xbox Series X/S-utgaven

HQ

Midt i den enorme mengden nyheter som ble delt på Sonys State of Play-sending 2. juni, var en utvikling som ble avslørt at Jagexs RuneScape: Dragonwilds snart ville gå ut av Early Access på PC og også lanseres på PlayStation 5. På det tidspunktet ble vi bare fortalt at dette ville skje i september, og grunnen til den manglende klarheten er fordi Jagex ønsket å dele mer informasjon under Summer Game Fest.

For dette formål ble det på kveldens show nettopp avslørt at RuneScape: Dragonwilds ville bli lansert på PC og PS5 spesifikt 15. september. Men for å legge til dette, er den ekstra bonusen at det også vil være en Xbox Series X / S-utgave av spillet som lanseres samme dag.

Når det gjelder hva denne 1.0-versjonen av det bredere spillet vil tilby fansen, i en pressemelding får vi beskjed om å forvente: "Den splitter nye Scorned Wilderness-oppdateringen, sammen med alt innholdet fra den kommende Umbral Sands-utvidelsen som kommer senere i sommer."

Lanseringen er planlagt til høsten, og du kan se den nyeste traileren for RuneScape: Dragonwilds nedenfor.